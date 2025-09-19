Bor Emniyeti'nden Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada, ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık alanlar ile Salı Pazarı'nda kurulan Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarı ziyaret edilerek broşür dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık yöntemleri, alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu tür farkındalık çalışmalarının toplum güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulandı. - NİĞDE