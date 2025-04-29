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Bor'da Dolandırıcılıkla Mücadele ve Trafik Güvenliği Farkındalığı

Bor'da Dolandırıcılıkla Mücadele ve Trafik Güvenliği Farkındalığı
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Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve trafik güvenliği konularında sürücülere ve öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Toplum destekli polislik bürosu ve trafik denetleme ekipleri, çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren taksi durakları ziyaret edilerek, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Görüşmelerde, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara konu hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan, Bor Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında ise trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konuları ele alındı. Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla yapılan sunumların ardından ilgili konuları içeren broşürler öğrencilere dağıtıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının farklı hedef gruplarına yönelik olarak sürdürüleceğini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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