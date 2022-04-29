MERSİN (İHA) - Bombayı patlatıp, Yunanistan'a kaçacakmış

Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Bir adreste el yapım patlayıcı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem yapıp, Yunanistan'a kaçağı tespit edildi

MERSİN - Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Bir adreste el yapım patlayıcı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem yapıp, Yunanistan'a kaçağı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım açık alan yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, bu sabah 12 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından 6, TKP/K açık alan yapılanmasından 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, bir adreste el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı hazırlayan Ö.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin 1 Mayıs'ta eylem yapıp, Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.