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Bombalı Uçak İhbarıyla Erzurum Havalimanı'nda Tüm Seferler İptal Edildi

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Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı yapılan uçağın Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından havalimanındaki tüm seferler iptal oldu. Havalimanında yoğunluk oluşurken, yolcular beklemek zorunda kaldı.

Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı yapılan uçağın Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından havalimanındaki tüm seferler iptal oldu. Havalimanında yoğunluk oluşurken, yolcular beklemek zorunda kaldı.

Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba ihbarı yapılınca uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı. Ekipler uçakta arama yapmaya devam ederken hava sahasının kapatılması Erzurum'daki yolcuları da olumsuz etkiledi. İstanbul ve Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen yolcular seferlerin yapılamayacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı yolcular beklemeye devam ederken bazı yolcular ev ve otellerine geri döndü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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