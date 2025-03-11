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Bolvadin Jandarma Trafik Ekipleri Denetimlerde Bulundu

Bolvadin Jandarma Trafik Ekipleri Denetimlerde Bulundu
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan drone destekli denetimde sürücülerin trafik kurallarına uyduğu gözlemlendi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri tarafından ilçe genelinde trafikte seyir halinde olan sürücülere yönelik denetim faaliyetleri devam etmekte olup, Emirdağ-Bolvadin karayolu, Çobanlar-Bolvadin karayolu ve Çay-Bolvadin karayolu üzerinde denetin yaptı. İcra edilen drone kamera destekli trafik denetim faaliyetinde seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kuralları ihlalleri kontrol edilerek, yapılan denetimde olumsuz bir durumu rastlanılmadığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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