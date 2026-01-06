Polisten tarihi eser operasyonu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis, aldığı bir ihbarla düzenlediği operasyonda 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje olmak üzere toplam 91 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda aralarında sikke, yüzük ve objelerin bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Bolvadin ilçesinde 2 şahsın evlerine baskın yaparak araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 55 adet sikke, 34 adet yüzük ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi.
Olayın ardından 2 şahsın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
