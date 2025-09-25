Bolvadin'de Direksiyon Eğitimi Denetimi Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından direksiyon eğitim alanlarında denetim yapıldı.

Denetimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının (MTSK) Eylül ayı Direksiyon Uygulama Eğitimi denetimleri müdürlüğümüz 'Özel Öğretim Şubesi' tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca denetimin bir başka amacının da kursiyerlerin taleplerini dinlemek olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR