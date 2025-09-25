Haberler

Bolvadin'de Direksiyon Eğitimi Denetimi Gerçekleştirildi

Bolvadin'de Direksiyon Eğitimi Denetimi Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına yönelik Eylül ayı denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, kursiyer taleplerini dinlemek ve eğitim kalitesini artırmak olarak belirlendi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından direksiyon eğitim alanlarında denetim yapıldı.

Denetimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının (MTSK) Eylül ayı Direksiyon Uygulama Eğitimi denetimleri müdürlüğümüz 'Özel Öğretim Şubesi' tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca denetimin bir başka amacının da kursiyerlerin taleplerini dinlemek olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
