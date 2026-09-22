Bolu Seben'de yangın yaklaşık 8 dönüm araziye zarar verdi, HES'lere ulaşmadan söndürüldü

Bolu'nun Seben ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormanlık alana ve hidroelektrik santrallerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 dönümlük arazi zarar gördü.

Yangın, Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyü Tepecik Mahallesi mevkisinde ormanlık alan ve hidroelektrik santrallerinin yakınındaki boş arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ve hidroelektrik santrallerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangında yaklaşık 8 dönüm arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı