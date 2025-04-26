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Bolu-Mudurnu Yolunda Trafik Denetimi: Hız Sınırını Aşanlara Cezai İşlem

Bolu-Mudurnu Yolunda Trafik Denetimi: Hız Sınırını Aşanlara Cezai İşlem
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bolu-Mudurnu kara yolunda geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Radarla hız kontrolü ve diğer güvenlik önlemleri ile kural ihlali yapan sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Bolu- Mudurnu kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Sık sık kazaların yaşandığı güzergahta yapılan uygulamada radarla hız kontrolüyle sürücülere göz açtırılmadı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan uygulamalarda, sürücülere yönelik radarla hız kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sürücü belgesi ve sigorta kontrolleri yapıldı. Yolun belirli noktalarında konuşlanan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak hem belgeleri inceledi hem de bilgilendirme yaptı. Hız sınırını aşan, emniyet kemeri takmayan ve eksik evrakla seyir halinde olan sürücülere cezai işlem uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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