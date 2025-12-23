Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu- Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunda Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, sollama yaptığı esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan menfeze savruldu. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU