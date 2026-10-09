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Bolu Mudurnu'da otluk arazi yangını itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

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Bolu Mudurnu'da otluk arazi yangını itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli Köyü'nde otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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