Bolu Gerede'de samanlık yangını bitişikteki 2 katlı eve sıçradı

Bolu'nun Gerede ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Kalaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahşap samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapı ve samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken, yangın samanlığın bitişiğinde bulunan 2 katlı eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı