Bolu Dörtdivan'da tıra arkadan çarpan tırın 28 yaşındaki 2 çocuk babası sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda Bolu kesiminde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan tırın 28 yaşındaki sürücüsü Mert Becit, olay yerinde hayatını kaybetti. Becit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında, Anadolu Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan Mert Becit'in kullandığı tır, yol kenarında bulunan başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Mert Becit için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 28 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mert Becit'in cenazesiyle ilgili işlemler başlatılırken kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı