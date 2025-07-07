Bolu'dan korkutan orman yangını

Bolu'dan korkutan orman yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü civarında orman yangını çıktı. Yangın 57 araç ve 188 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 itfaiye aracı, 8 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı ve tankeri, 18 iş makinesi (11 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 3 treyler, 2 ekskavatör), 1 ambulans, 1 UMKE aracı, 11 hizmet aracı ve 2 öncü araçla müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bolu Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık personeli, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Özel İdaresi ve gönüllü ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşlar sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Havadan ve karadan 57 araçla müdahale eden 188 personelimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı

Metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası dikkat çeken açıklama
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail saldırılarına devam ediyor! Hedeflerinde o ülke var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim

Tutuklanan Başkan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.