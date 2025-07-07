Bolu'dan korkutan orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 itfaiye aracı, 8 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı ve tankeri, 18 iş makinesi (11 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 3 treyler, 2 ekskavatör), 1 ambulans, 1 UMKE aracı, 11 hizmet aracı ve 2 öncü araçla müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bolu Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık personeli, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Özel İdaresi ve gönüllü ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşlar sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Havadan ve karadan 57 araçla müdahale eden 188 personelimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.