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Bolu'daki Yangın Faciasında İzmirli Aileden Acı Kayıplar

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Bolu'da bir otelde çıkan yangında, İzmir'den tatil için giden Suyolcu ailesinden anne ve 10 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği bildirildi. Baba ve diğer oğlu ise kurtuldu.

Bolu'da otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından İzmir'e bir acı haber daha geldi. Tatil için İzmir'den gittiği öğrenilen 4 kişilik aileden anne ile 10 yaşındaki kızı hayatını kaybederken baba ve oğlu kurtuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken, yaşanan faciadan İzmir'e bir acı haber daha geldi. Urla ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında otelde bulundukları öğrenildi. Yaşanan faciada Yavuz Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu otelden çıkmayı başarırken, Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Ailenin çocukları için yarı yıl tatili nedeniyle Bolu'ya gittikleri öğrenilirken, faciada yaşamını yitiren anne ve kızın yarın Urla'da defnedilmelerinin beklendiği belirtildi. - İZMİR

Bolu'daki Yangın Faciasında İzmirli Aileden Acı Kayıplar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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