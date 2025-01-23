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Bolu'daki yangın faciasında hayatlarını kaybeden Tüzgiray ailesi son yolculuğuna uğurlandı

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, tatil için otele giden dört kişilik Tüzgiray ailesi hayatını kaybetti. Aile üyeleri için kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında, Bursa'dan tatil için otele giden dört kişilik Tüzgiray ailesinden 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray, 41 yaşındaki eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray, çocukları 11 yaşındaki Defne Tüzgiray ve 8 yaşındaki Demir Tüzgiray hayatını kaybetti.

CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden aile üyeleri için ikindi namazına müteakip Bademli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Tüzgiray ailesi Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Orhan Sarıba ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı.

Bolu'daki yangın faciasında hayatlarını kaybeden Tüzgiray ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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