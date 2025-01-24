Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.