Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen kişiler arasında otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras da var.
Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.
OTEL SAHİBİ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.