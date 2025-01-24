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Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen kişiler arasında otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras da var.

    Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

    ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

    Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

    OTEL SAHİBİ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

    Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

    Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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    Yorumlar (4)

    Haber YorumlarıKadir İzci:

    7 sinin konudan haberi bile yok 1 otel sahibi Hahahahahahhab

    Yorum Beğen5
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıSavas Ozturk:

    Tanju Özcan adamdır gerisi yalandır

    Yorum Beğen4
    Yorum Beğenme2
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    Haber Yorumlarıaydin null:

    Sayın savcı neden kültür ve turizm bakanlığını tutuklama cebri çıkarmıyorsunuz?

    Yorum Beğen0
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    Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

    onca can gitmiş 1000 kişiyi tutuklasan ne olacak gerimi gelecekler giden gitti ocaklar söndü ????

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