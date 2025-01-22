Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile İçin Taziye Evine Ziyaretçi Akını

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile İçin Taziye Evine Ziyaretçi Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan, Duygu Doğan ve iki kızları Mavi ile Doğa Doğan için Adana'daki taziye evine yakınları akın etti. Ailenin cenazeleri yarın Adana'da toprağa verilecek.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Adanalı ailenin, taziye evine yakınları akın etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında yaşamını yitiren 4 kişilik ailenin cuma günü tatil dönüşü Adana'ya aile ziyaretine geleceği öğrenildi. İstanbul'da yaşayan Mert Doğan, Duygu Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan çıkan yangında hayatını kaybetti. Çorlu'da bir polyester fabrikasında genel müdür olan Mert Doğan ve yaşam koçu olan Duygu Doğan ile kızları Mavi ve Doğa Doğan'ın cenazeleri yarın Adana'da toprağa verilecek. Duygu Doğan'ın babası Adnan Aslan'ın yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu. Baba Aslan ve Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan taziyeleri kabul ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

Korkulu rüyası artık Fenerbahçe'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Çamlıca'da korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.