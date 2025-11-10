Bolu'daki Ormanlık Alan Çöplüğe Dönüştü

Bolu merkeze bağlı Yeniköy köyü Alibey Çamlığı'nda ormanlık alan çöplüğe döndü.

Bolu'da Yeniköy köyünün ormanlık bölgesine mantar toplamaya giden vatandaşlar, doğanın kalbinde karşılaştıkları çöp yığınlarını görüntüledi. Pet şişelerden plastik torbalara, inşaat atıklarından cam kırıklarına kadar birçok atığın bulunduğu alanda ortaya çıkan manzara tepki çekti. Vatandaşlar, ormanlık alanın bu şekilde kirletilmesine sitem ederek yetkililerden temizlik ve denetim yapılmasını istedi.

"Ne ararsanız var"

Çöplerden dolayı mantarın oluş biçimine dikkat çeken vatandaş, "Ormana mantar aramaya çıktık. Doğaya atılan çöpten dolayı mantarın ne şekilde çıktığını görebilirsiniz. Bebek bezleri, kırık cam şişeleri ne ararsanız var. Çamlığımız temizlenmesini istiyoruz" dedi. - BOLU