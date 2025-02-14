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Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu-Mengen yolu üzerindeki Şahbazlar köyü mevkiinde çıkan örtü yangını, elektrik direğinden kaynaklandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürdü ve yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bolu- Mengen yolu üzerinde bulunan Şahbazlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda elektrik direğinden kaynaklı örtü yangını çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgedeki yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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