Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

78 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı böylece 21'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.