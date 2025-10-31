Haberler

Bolu'daki Grand Kartal Otel Faciasının Duruşmasında Son Gelişmeler

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili devam eden duruşmada sanık Halit Ergül, olayla ilgili savunmasında Aygaz'ı suçladı. Mahkemeye verilen aranın ardından kararın açıklanacağı belirtildi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasına ilişkin devam eden duruşmaya mahkemeye heyeti saat 14.00'a kadar ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayacağını belirtti.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının 4'ncü günü devam ediyor. Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını yaptı. Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunma verdi.

"Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım"

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.

Duruşmaya saat 14.00'a kadar ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini sorup, kararını açıklayacağını belirtti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
