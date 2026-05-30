Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir cip sürücüsü, önünü kestiği ailenin aracını durdurup sürücüye saldırdı. Arbede sırasında eşini kurtarmak isteyen kadın yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında Kastamonu'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan ailenin yolunu kesen cip sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne saldırdı. Arbede sırasında eşini kurtarmak isteyen kadın yaralanırken, o dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun yaşandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, aracı otoyolun ortasında durmaya zorladı. Aracından inerek ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsüne "Doğru düzgün git" diyerek bağırmaya başladı.

Kapıyı açıp saldırdığı anlar kamerada

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından aile yoluna devam etmek istedi. Ancak öfkesi dinmeyen cip sürücüsü, hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta bulunan eşi kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan kadın, elinden aldığı darbelerle yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar ve saldırganın yanındaki şahıslar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar kamerada

Otoyolun ortasında yaşanan anlar ise otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan mağdur aile, can güvenliklerini tehlikeye atan ve kendilerine saldıran cip sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
