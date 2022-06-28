Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları TEM Otoyolu İstanbul Bolu 3. Sayfa Haberler

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