Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.
İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa