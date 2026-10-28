Bolu Dağı Tüneli'nde tıra arkadan çarpan otomobilde baba ve oğlu yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Uğurkan Aydoğan idaresindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, tünel içerisinde önünde ilerleyen İran uyruklu Hüseyin Rustami yönetimindeki 91 AR 983 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Uğurkan Aydoğan araç içerisinde sıkışırken, yolcu konumunda bulunan babası Mehmet Aydoğan da yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aydoğan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı