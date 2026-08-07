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Bolu Dağı Tüneli'nde Otomobil Alev Aldı: Trafik Durdu

Bolu Dağı Tüneli'nde Otomobil Alev Aldı: Trafik Durdu
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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yangın 20 dakikada söndürülürken Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, araç çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli içerisinde otomobil alev topuna döndü. Yangın, yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınarak söndürülürken Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde Ankara istikametinde meydana gelen olayda H.A. idaresindeki 37 ACG 522 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı yolun ortasında durduruken tünel içerisinde yangın alarmı verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay esnasında araçta bulunan 4 kişiye tedbir gayesiyle sağlık kontrolü yapılırken otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Hasarlı aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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