TEM'de kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kamyon kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, iki kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gövenç (28) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden 16 VR 936 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Gövenç'in kullandığı kamyonun ön kısmı hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kaza sırasında aracın kabininde uyuduğu öğrenilen sürücünün babası Rıza Gövenç'in (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mehmet Gövenç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Hayatını kaybeden baba Rıza Gövenç'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
