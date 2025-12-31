Haberler

Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunun İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Tır ve kamyonlar Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Tır ve kamyonlar, polis ekiplerince Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Bolu'da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-100 kara yolunun İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, ağır tonajlı araçların D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor. Sürücüler, ekipler tarafından TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. Küçük araçların geçişine ise şu an için kontrollü olarak izin veriliyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
