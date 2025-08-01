Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur Görüş Mesafesini 25 Metreye Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur Görüş Mesafesini 25 Metreye Düşürdü
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Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur yağışı sebebiyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Hafta boyunca etkili olan sıcak hava etkisini yitirdi. Sıcaklıkların 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle sürücüler Bolu Dağı geçişinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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