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Bolu Dağı'nda LPG Tankları Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

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Bolu Dağı'nda LPG tankları taşıyan bir tır, arkadan çarptığı tırda çıkan yangın sonucu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda LPG tankları taşıyan tır önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından LPG tankları yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki S.S. yönetimindeki 43 AAP 820 plakalı Scania marka tıra, aynı yönde ilerleyen R.İ'nin kullandığı LPG tankları taşıyan 34 FAU 178 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tanklarını taşıyan tır alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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