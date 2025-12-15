Haberler

TEM'in Bolu geçişinde 3 araç çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması yaklaşık 2 saat sürdü ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Otoyol jandarması tarafından yapılan çalışmalarda kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması yaklaşık 2 saat sürerken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücü isimleri öğrenilemeyen, 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araca, 06 FKN 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sol şeride, otomobil ise emniyet şeridine savruldu. Hafif ticari aracın bagaj kısmından 2 yaralının yola fırladı. Aynı istikamette seyreden 06 DIC 65 plakalı araç ise yere savrulan yaralının birine çarptığı ve güçlükle durabildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle bölge uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol jandarması tarafından 3 aracın kaldırılması için yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda trafik yaklaşık 2 saatin ardından normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


