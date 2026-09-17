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Bolu’da yolcu otobüslerinde kaçak tütün operasyonu: Piyasa değeri 760 bin TL

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Bolu’da yolcu otobüslerinde kaçak tütün operasyonu: Piyasa değeri 760 bin TL
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Bolu’da jandarma ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan kaçak elektronik sigara kiti ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan kaçak elektronik sigara kiti ve tütün mamulü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı. 14 Eylül 2026 tarihinde TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, İstanbul istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsleri denetim noktasında durduruldu. Otobüslerde yolcu olarak bulunan 2 şüphelinin valiz ve çantalarında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda detaylı arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan 23 bin 500 adet elektronik sigara kiti, bin 600 paket kaçak sigara ve 47 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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