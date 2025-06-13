Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı

Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 16 kişi yaralanırken; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu minibüsüyle tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki tüp yüklü kamyon çarpıştı.

CAN PAZARI: 16 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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