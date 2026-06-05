Bolu'da yokuşta geri kayan araç aynı otomobile 3 kez çarptı

Bolu'da yokuşta kalkış yapmak isteyen sürücü kontrolünü kaybedince arkasındaki otomobile 3 kez çarptı.

Kaza, Gölköy mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABJ 090 plakalı aracın sürücüsü, yokuşta kalkış yapmak istediği sırada aracını geri kaçırarak arkasında bulunan 14 DK 708 plakalı otomobile 3 kez çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından sürücüler arasında anlaşma sağlanamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı. Bu sırada 14 DK 708 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, "Arabası mı bozuk, neden bizim arabamıza vurdu?" diye tepki gösterdi. Kadının sorusuna trafik polisi, "İnsanın şekeri düşebilir, tansiyonu düşebilir. Yokuşta arabayı kaçırabilir" şeklinde yanıt verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanırken, kazayla ilgili tutanak tutuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı