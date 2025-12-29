Haberler

Zonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendi

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, Zonguldak-Ankara kara yolunda ulaşımı olumsuz etkileyerek uzun araç kuyruklarına yol açtı. Sürücüler, kar birikintisi ve kaygan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bolu'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede-Samsun yolunun ardından Zonguldak- Ankara kara yolunda da ulaşımı felç etti. Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasında İstanbul istikametine giden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik durma noktasına geldi.

Bolu genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ana arterlerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Zonguldak-Ankara D-750 kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasındaki kesiminde, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar, yoğun kar birikintisi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede trafiğin kilitlenmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının aralıksız devam ettiği güzergahta, Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - BOLU

