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Bolu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Apartman Yangını

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Bolu'da 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bolu'da 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çatı alev alev yanarken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağan sağanak sırasında Hüseyin Ç.'ye ait 4 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle çatıda yangın çıktı. Yıldırımın düşmesiyle beraber oluşan gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar, yangın çıktığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, SEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri yangına hem merdivenle hem de apartmanın içinden müdahale etmeye başladı. Bu esnada çatıda bulunan kazanın patlaması sonucunda yangın tüm çatıya yayıldı. Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat mücadele etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kül olurken, 4. katta bulunan dairenin de bir kısmı hasar gördü.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla hane sahipleri ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yangın çıktığı esnada köyde olduğunu belirten apartman sahibi Hüseyin Çetin, "Yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını söylüyorlar. Ben de köydeydim, yeni geldim" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam bolu

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