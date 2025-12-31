Bolu'da yılbaşı gecesi öncesi sıkı denetim: Tek tek kimlik kontrolü yapıldı

Bolu'da yılbaşına saatler kala Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde çok sayıda göçmenin kimlik ve ikamet bilgileri kontrol edildi.

Bolu'da yılbaşına saatler kala kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde kaçak göçmen denetimi gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesinde muhtemel riskleri en aza indirmek için harekete geçen ekipler, çok sayıda göçmenin kimlik ve ikamet bilgisini kontrol etti. Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, cadde adeta abluka altına alındı. Yapılan geniş çaplı uygulamada yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi. - BOLU