Bolu'da Yayla Evlerinde Yangın: İki Ahşap Ev Küle Döndü

Bolu'da Yayla Evlerinde Yangın: İki Ahşap Ev Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası'nda çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Solaklar Yaylası'nda ahşap bir yayla evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan ahşap yapıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yayla evi ve bitişiğinde bulunan yapı küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler

Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Yavaş'ı kahredecek iddia! Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.