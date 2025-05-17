Bolu'da Yaya Kazası: Sürücüye Verilen 2.5 Yıl Ceza Tepki Çekti

Bolu'da Yaya Kazası: Sürücüye Verilen 2.5 Yıl Ceza Tepki Çekti
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Bolu'da, 79 yaşındaki İsmail Kahraman'a otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, sürücüye verilen 2.5 yıllık hapis cezasına kızı Zeynep Saka'dan tepki geldi. Saka, cezanın yetersiz olduğunu ve benzer kazaların yaşanmaması için cezaların ağırlaştırılmasını talep etti.

Bolu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki babasını kaybeden Zeynep Saka, sürücüye verilen 2.5 yıllık hapis cezasına tepki göstererek, "Bu karar içimdeki yarayı daha da kanattı. Babam geri gelmeyecek ama başkalarının canı yanmasın" dedi.

Olay, 31 Mayıs 2024 tarihinde Bolu'nun Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman'a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İsmail Kahraman'ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı, aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından yaşlı adamın kızı Zeynep Saka, hukuk mücadelesi başlattı.

Kazadan 1 yıl sonra kararın çıktığını ve otomobil sürücüsüne verilen cezayı az bulduğunu söyleyen Saka, "Şimdi babamı, iki yılda da verse, beş yılda da verse, on yılda da verse geri getirmez. Benim beklentim, bir kişinin daha benim gibi canının yanmaması" dedi.

Zeynep Saka, "31 Mayıs günü akşamı, babam burada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken, görüntülerde de göründüğü gibi hızla gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı kullanan kişiye iki buçuk yıl ceza verdiler. Bu, insanın içindeki yarayı daha da kanattı. Ben, bu kazanın tekrar yaşanmaması için başkalarının da benim gibi içlerinin yanmaması adına, bu tür kazalarda cezaların biraz daha ağırlaştırılmasını isterim. Bu şekilde araç kullanan kişilerin ehliyetlerinin uzun bir süre verilmemesini istiyorum. Aslında beklentim tam olarak bu" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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