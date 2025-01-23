Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler

Bolu'da Yangın: Ev ve Ahır Kül Oldu, 4 Hayvan Telef Oldu

Bolu'da Yangın: Ev ve Ahır Kül Oldu, 4 Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir evde başlayan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 4 hayvan telef oldu ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Bolu'da bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Alevlere teslim olan ahırda 4 hayvan telef oldu, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Sezgin T'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede ahır ve evin tamamını sardı. Yangında ahırda bulunan 4 hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve ahır küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
img

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
img

Yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.