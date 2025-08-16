Bolu'da Yangın, 3 Ev ve 2 Ahırı Küle Çevirdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlığı küle çevirdi. Yangında baba yadigarı evini kaybeden Mustafa Ceylan, "Değerini biçmek zor" dedi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ahşap eve ve bitişiğinde bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altında aldı. Yangın sebebiyle 1'i konteyner ev olmak üzere 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak küle döndü. Ayrıca, evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Baba yadigarı olduğu için değer biçmek bizim için zor"

Kocaeli'de ikamet eden yangında babasından kalma 2 katlı evi kaybeden Mustafa Ceylan, "Burası, bizim babadan yadigar evimizdi. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Kocaeli'de ikamet ediyoruz; biz buraya geldiğimizde evler yanmıştı. Allah beterinden korusun, devletimize zeval vermesin. Burada iki katlı bir evimiz vardı. Ahşap ev olduğu için maddi hasar konusunda bir şey diyemiyorum. Baba yadigarı olduğu için değer biçmek bizim için zor oluyor. Hamdolsun buna da" dedi.

"Anız yanarak rüzgarın etkisiyle evlere sıçramış"

Yangının anızda başladığını söyleyen köy muhtarı Adem Kanbur ise, "Tarladan çıkmış, anız yanarak rüzgarın etkisiyle evlere sıçramış. İki ev, bir konteyner ev, iki samanlık ve iki ahır yandı. Allah devletimize zeval vermesin. Ekipler şu an yangını kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU