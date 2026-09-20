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Bolu'da yakalanan 5 şüpheli yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklandı

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Bolu'da yakalanan 5 şüpheli yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklandı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Pursaklar'daki araç kundaklama ve Keçiören'deki kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüphelinin Bolu'da yakalandığını açıkladı. İstanbul'a kaçtıkları belirlenen şüphelilerin tamamı adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon sonucunda 5 kişinin Bolu'da yakalandığını, şüphelilerin tamamının tutuklandığını açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimizde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pursaklar ilçemizde meydana gelen araç kundaklama ve Keçiören ilçemizde meydana gelen kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 5 şüpheli, İstanbul'a kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Bolu'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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