Bolu'da yakalanan 5 şüpheli yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklandı

Bolu'da yakalanan 5 şüpheli yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Pursaklar'daki araç kundaklama ve Keçiören'deki kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüphelinin Bolu'da yakalandığını açıkladı. İstanbul'a kaçtıkları belirlenen şüphelilerin tamamı adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon sonucunda 5 kişinin Bolu'da yakalandığını, şüphelilerin tamamının tutuklandığını açıkladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimizde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pursaklar ilçemizde meydana gelen araç kundaklama ve Keçiören ilçemizde meydana gelen kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 5 şüpheli, İstanbul'a kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Bolu'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.