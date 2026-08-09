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Gölcük Yolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Gölcük Yolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı yolunda virajı alamayan motosikletin otomobile çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı yolunda virajı alamayan motosikletin otomobile çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık ve virajlı yolda seyir halinde olan motosiklet, keskin bir viraja girdiği esnada kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kaza anı anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün virajı dönerken dengesini kaybettiği ve otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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