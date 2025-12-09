Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda esrar, kokain, metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 3 kilo 846 gram kokain maddesi, 3 gram esrar maddesi, 63,17 gram metamfetamin maddesi, 11 gram bonzai maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 17 şahsa işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı. - BOLU