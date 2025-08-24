Bolu'da Uyuşturucu, Hırsızlık ve Yaralama Suçlarından 3 Kişi Yakalandı

Bolu'da uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranmaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu "bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G., "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BOLU