Bolu'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa ilçesinde Adaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. yönetimindeki 78 SV 984 plakalı traktör, Yeniçağa istikametinden Mengen yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.S. idaresindeki 74 ABL 271 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü M.O. ile yanındaki M.O. ve hafif ticari araçta bulunan B.S, N.S ile F.S. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gerede ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU