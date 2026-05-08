Bolu Dağı'nda otomobil ile çarpışan araç devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Ekiplerin araçları kaldırma ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı