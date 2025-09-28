Haberler

Bolu'da Tır Sürücüsü Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, tırının brandasını katladığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan tır sürücüsü Semih Özeken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Bolu- Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü tırın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı. Özeken'in, fabrikaya yük boşaltmak için tırın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
