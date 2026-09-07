Tır Devrilmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Mudurnu-Akyazı kara yolunun Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 06 FVE 479 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tır sürücüsü Mustafa E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Veliye E. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Veliye E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı