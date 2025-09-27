Haberler

Bolu'da Ters Şeritte Kilometrelerce İlerleyen Araç Trafiği Tehdit Etti

Bolu'da Ters Şeritte Kilometrelerce İlerleyen Araç Trafiği Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir hafif ticari araç sürücüsü, ters şeritte kilometrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücüler durumun kaydını cep telefonlarıyla alırken, bir trafik polisi ekipleri aracı durdurdu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde hafif ticari aracın kilometrelerce ters şeritte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler, aracın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. O esnada yolda ilerleyen bir trafik polisi ekibi, aracı durdurdu. Ters istikamette ilerleyen sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.