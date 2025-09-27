Bolu'da Ters Şeritte Kilometrelerce İlerleyen Araç Trafiği Tehdit Etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde hafif ticari aracın kilometrelerce ters şeritte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler, aracın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. O esnada yolda ilerleyen bir trafik polisi ekibi, aracı durdurdu. Ters istikamette ilerleyen sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi. - BOLU